PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf dem Viehmarkt-Platz

Mayen (ots)

m Freitagmittag, dem 22.05.2026, kam es im Zeitraum von 11:00 bis 13:10 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines roten Audi A1 Sportback. Wahrscheinlich rangierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken in der Parklücke rechts neben dem geschädigten Fahrzeug. Hierbei muss es zu einem Kontakt zwischen dem vorderen rechten Kotflügel des Audi A1 und dem Verursacher-Pkw gekommen sein. Die Polizei Mayen bittet Zeugen sowie den Fahrer des Verursacher-Pkw, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Sachbearbeiter: D. Schmidt, PK
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 12:30

    POL-PDMY: Austauschtreffen des Netzwerk Jugend im Kreis Ahrweiler

    Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am 21.05.2026 trafen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer des "Netzwerk Jugend im Kreis Ahrweiler" zum halbjährlichen Austauschtreffen, dieses Mal in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Vorbereitungsteam um Tatjana Francesconi (Caritas Suchtberatung), Antonia Küpper (Jugend-Hilfe-Verein) und Christian Rosenek (Jugendsachbearbeiter Polizei) führte durch das ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 12:19

    POL-PDMY: Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter"

    Polizei Cochem / Kripo Mayen (ots) - Am 22.05.26, gegen 09.50 Uhr kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 87-jährigen Anwohnerin in Kaisersesch, Masburger Straße. Es klingelte ein Mann an der Haustür der Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter der Bank aus. Er suggerierte der älteren Dame, dass ihre EC-Karte überprüft werden müsse. In der Folge händigte diese die EC-Karte mit PIN an den Täter aus. Dieser ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 05:38

    POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW und zwei ausgebrannte Fahrzeuge

    Sinzig (ots) - Am 22.05.2026, um 01:35 Uhr, wurden zwei brennende Fahrzeuge gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Sinzig konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahegelegenes Gebäude verhindern. In Tatortnähe lagen Mülltonnen auf der Straße und es konnten noch fünf zum Teil stark beschädigte Kraftfahrzeuge festgestellt werden. Nach dem Hinweis eines Anwohners über laute Geräusche im Bereich der Straße Am Teich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren