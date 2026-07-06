Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit einem Krankenfahrstuhl in Cadenberge unter starkem Alkoholeinfluss ++++ Alkoholisiert in Hemmoor unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Am Freitag (03.07.2026) kam es in Cadenberge gegen 10:45 Uhr in Einmündungsbereich B73/Sandberg zu einem Verkehrsunfall.

Bei der Aufnahme stellten Beamte der Polizei Hemmoor fest, dass der 41-jährige Führer eines elektrischen Krankenfahrstuhls die Straße Sandberg in entgegengesetzter Richtung der Einbahnstraße befuhr und versuchte auf die B 73 einzubiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten Pkw auf der Bundesstraße und kollidierte mit diesem.

Durch den Zusammenstoß wurde der Krankenstuhlfahrer nur leicht verletzt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest ergab eine Wert von über 2,5 Promille in der Atemluft des 41-jährigen Mannes aus Stade. Eine Blutprobe wurde gegen der Stader angeordnet.

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Hemmoor. Ebenfalls am Freitag (03.07.2026) wurde gegen 19:20 Uhr ein 48-jähriger Mann aus Hemmoor mit seinem PKW im Bereich der Hollenworther Straße kontrolliert. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

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