Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen der PI Cuxhaven vom 05.Juli 2026

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall durch mangelhafte Bereifung

Loxstedt/Stotel - Am 04.07.2026, gegen 12:40 Uhr, befuhr die 18-jährige Fahranfängerin aus Loxstedt mit einem Pkw die Robert-Koch-Straße in Stotel und bog nach links in die Nelly-Sachs-Straße ein. Auf der regennassen kam sie unvermittelt ins Schleudern und kann von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte sie zunächst gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum Danach schleuderte sie weitere gegen einen Zaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Bereifung fast kein Profil mehr aufwies, was als ursächlich für den Verkehrsunfall eingestuft wird. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 5000 EUR geschätzt. Die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Gegen die Fahranfängerin wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

+++++

Starkregen verursacht Unfälle auf der BAB 27

Geestland/BAB27. Am Samstag, den 04.07.2026. ereignete sich um 17:55 Uhr an der Anschlussstelle Debstedt ein Unfall bei dem ein 25-jähriger Bremerhavener mit einem Sprinter beim Auffahren in Fahrtrichtung Walsrode ins Schleudern geriet und anschließend mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Er kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen und konnte anschließend eigenständig auf den Standstreifen fahren. Am Sprinter entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Bremerhaven/BAB27. Am Samstag, den 04.07.2026, ereignete sich um 18:50 Uhr im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum ein Verkehrsunfall. Hierbei geriet ein 18-jähriger Bremerhavener mit seinem Fiat auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Im Anschluss kam er auf dem Standstreifen zum Stehen. Ein 17-jähriger Insasse klagte im Anschluss über Schmerzen und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Fiat blieb fahrbereit, der entstandene Schaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Grund für die Unfälle dürfte in beiden Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit angesichts der besonderen Fahrbahnverhältnisse gewesen sein. Es empfiehlt sich daher auch bei starkem Regen mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell