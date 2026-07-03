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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub an Seniorin auf offener Straße in Langen - Engagierter Zeuge verfolgt Tatverdächtigen

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Mittwochabend (01.07.2026) kam es gegen 18:30 Uhr an der Stadtgrenze zu Bremerhaven an der Leher Landstraße in Langen zu einem Raub.

Der 30-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz in Deutschland schubste hierbei eine 84-jährige Seniorin aus Langen von hinten und entriss ihr daraufhin eine Halskette. Die ältere Dame wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Ein engagierter, 28-jähriger Bremerhavener verfolgte den Täter, welcher kurz darauf durch Einsatzkräfte der Ortspolizeibehörde Bremerhaven gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte. Das Diebesgut wurde beim Tatverdächtigen sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der von der Staatsanwaltschaft Stade beantragte Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Geestland erlassen und anschließend gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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