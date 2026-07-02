POL-CUX: Sichergestellter E-Scooter in der Wingst - Eigentümer gesucht (Foto im Anhang)
Cuxhaven (ots)
Cadenberge/Wingst. In der jüngeren Vergangenheit wurden in den Bereichen Cadenberge und Wingst mehrere E-Scooter entwendet. Ein E-Scooter der Marke Segway Ninebot E2 Pro konnte aufgefunden und sichergestellt. Das Fahrzeug wurde in der Zeit vom 05.06. - 07.06.2026 am Bahnhof in der Wingst entwendet.
Die Eigentümerin/der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei in Cadenberge (Telefon 04777 800630) oder der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
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