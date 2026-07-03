Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der K51 im Bereich Hagen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am gestrigen Donnerstag (03.07.2026) kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW auf der K51 im Bereich der Anschlussstelle Hagen der BAB27.

Eine 29-jährige Bremerin wollte mit ihrem PKW Mercedes von der BAB27 in Richtung Hagen abfahren und übersah hierbei eine vorfahrtberechtigte und von links kommende, 48-jährige Frau aus Schwanewede mit ihrem PKW VW. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen einen PKW Skoda eines 63-jährigen Mannes aus Holste geschleudert.

Durch den Unfall wurden die Unfallverursacherin, die Frau aus Schwanewede sowie ihr 12-jähriges Kind leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen enstand hoher Sachschaden, der insgesamt auf etwa 35.000 Euro geschätzt wird.

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