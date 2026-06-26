Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (198/2026) Diebstahl in Hann. Mündener Moschee - unbekannter Jugendlicher nimmt Spendenbox mit und flüchtet auf E-Scooter

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Sydekumstraße

Freitag, 19. Juni, 23.30 Uhr, bis Samstag, 20. Juni 2026, 00.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Nach dem Diebstahl einer Spendenbox aus einer Moschee in der Sydekumstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei Hann. Münden nach Zeugen und bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Jugendlichen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der Unbekannte am Freitagabend (19.06.26) gegen 23.30 Uhr die Moschee und ging in das Obergeschoss. Dort wurde er von einem anwesenden Gemeindemitglied angesprochen. Der Jugendliche gab an, zum Gebet gekommen zu sein, verließ den Bereich anschließend jedoch wieder.

Offenbar hielt er sich danach weiterhin in der Moschee oder in deren unmittelbarem Umfeld auf. Nachdem das letzte Gebet beendet war und die meisten Gemeindemitglieder das Gebäude verlassen hatten, nahm der Unbekannte gegen 00.30 Uhr eine im Eingangsbereich zu den Gebetsräumen aufgestellte Spendenbox an sich.

Anschließend transportierte der Jugendliche die hölzerne Box auf einem schwarzen E-Scooter ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Nach Angaben der Gemeinde befand sich in der verschlossenen Spendenbox Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe, überwiegend in Form von Münzgeld.

Der Gesuchte soll etwa 13 bis 17 Jahre alt, männlich und von jugendlicher Statur sein. Zur Tatzeit trug er eine rote kurze Hose, vermutlich der Marke Nike, ein schwarzes T-Shirt mit weißen Streifen an den Ärmeln sowie eine schwarze Cap. Außerdem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich und trug schwarze Turnschuhe.

Die Ermittler bitten um Hinweise und fragen, wer die beschriebene Person in der Nacht zu Samstag im Bereich der Sydekumstraße oder im weiteren Umfeld der Moschee beobachtet hat und Angaben zu dem Jugendlichen oder dem schwarzen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen machen kann.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell