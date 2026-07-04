Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrskontrolle deckt diverse Straftaten auf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste, OT Midlum. Am 03.07.2026, gegen 22:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland im Ortsteil Midlum der Wurster Nordseeküste einen schwarzen BMW mit Bremerhavener Kennzeichen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert war. Die angebrachten Kennzeichen waren entwendet. Außerdem war der 40-jährige Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Bayern nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer für diverse Tankbetrügereien, u.a. im Landkreis Cuxhaven, in den letzten Tagen verantwortlich ist. Im Kofferraum wurden entsprechende Kraftstoffkanister aufgefunden. Gegen ihn wurden diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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