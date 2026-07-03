Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Wremen und Imsum - Seniorin lebensgefährlich verletzt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am heutigen Freitag (03.07.2026) kam es gegen 12:00 Uhr auf der Landesstraße 129 zwischen Wremen und Imsum zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 84-jährige Geestländerin kam aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit mehreren Straßenbäumen.

Durch den Unfall erlitt die Seniorin nach derzeitigem Stand lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Er wurde abgeschleppt.

Die Strecke war für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung für etwa eine Stunde voll gesperrt.

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