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POL-CUX: Vermisstensuche nach 13-Jährigem

POL-CUX: Vermisstensuche nach 13-Jährigem
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Cuxhaven (ots)

Aktuell wird der 13-jährige Damien Hartmann aus Loxstedt vermisst.

Er ist etwa 170cm groß, hat braune lange Haare, die er immer offen trägt und eine schlanke Statur. Er trägt einen blauen Tom Tailor Pullover, eine graue Jeans und schwarze Schuhe mit heller Sohle (Siehe Foto). Die Kapuze seines Pullovers hat er in der Regel auf. Außerdem trägt er einen Rucksack bei sich.

Er wurde zuletzt auf dem Netto Parkplatz in Loxstedt gesehen.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Cuxhaven unter 04721 5730 oder die Polizei Schiffdorf unter 04706 9480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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