Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen gesucht +++ Eigentümer von Fahrrad gesucht +++ Unfall beim Abbiegen

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstag, den 14.09.2021 ereignete sich am Bahnübergang in der Papenstraße ein Vorfall, bei dem eine 69-Jährige von ihrem Fahrrad gestoßen wurde. Sie befuhr den rechtsseitigen Radweg stadtauswärts. Am Bahnübergang, bei der Tankstelle musste sie wegen der geschlossenen Bahnschranken warten. Als die Schranken sich öffneten, kam ihr eine Gruppe von drei jungen Radfahrern entgegen. Die 69-Jährige wies die Gruppe darauf hin, dass sie den Radweg auf der falschen Straßenseite benutzen würden. Als sie die Gruppe passierte, wurde sie von einem der drei Männer im Vorbeifahren geschubst und stürzte mit ihrem Pedelec. Die Cuxhavenerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die jungen Männer seien etwa 30 Jahre alt und hell gekleidet gewesen. Der Mann, der die Cuxhavenerin geschubst hat, habe kurze mittelblonde Haare gehabt. Die Polizei Cuxhaven bittet Zeugen, weitere Hinweise zu den drei Männern, insbesondere zu der Person mit den kurzen, mittelblonden Haaren unter Telefon 04721 573-0 mitzuteilen.

----------------------

Cuxhaven. Am Sonntag, den 19.09.2021, stellte die Polizei Cuxhaven gegen 06:20 Uhr ein Fahrrad sicher, welches zuvor vermutlich am Bahnhof in Cuxhaven abgestellt war. An dem Fahrrad befand sich ein aufgebrochenes Spiralschloss, sodass der Verdacht besteht, dass es entwendet wurde. Bislang wurde in dieser Sache jedoch noch keine Strafanzeige erstattet. Es handelt sich um ein lilanes Damenrad mit schwarzen Schutzblechen der Marke Ragazzi. Eine Rahmennummer zur einwandfreien Identifizierung ist vorhanden. Die Polizei Cuxhaven bittet Personen, die weitere Hinweise in dieser Sache geben können, sich unter Telefon 04721 573-0 zu melden. (Bild)

------------------------

Hemmoor. Am Dienstagnachmittag (21.09.2021) ereignete sich gegen 15:15 Uhr an der Kreuzung Stader Straße/Bahnhofstraße ein Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 35-Jähriger aus Hemmoor beabsichtigte mit seinem VW von der Bahnhofstraße nach links in die Stader Straße (B73) abzubiegen. Er übersah hierbei aus unbekannten Gründen einen Mercedes, der die Stader Straße in gerader Richtung kreuzen wollte und ihm entgegenkam. Durch die Kollision wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden an beiden Pkw wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell