Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrkartenautomat aufgebrochen

Herbolzheim (ots)

Durch bislang Unbekannte wurde ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Herbolzheim aufgebrochen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Donnerstagvormittag wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass am Bahnhof Herbolzheim der Fahrkartenautomat am Bahnhofsgebäude aufgebrochen wurde. Die Tat dürfte sich in der Nacht, des 19. August 2021 zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr ereignet haben. Der Fahrkartenautomat wies deutliche Aufbruchspuren auf. Ob es der Täterschaft gelungen ist Bargeld zu entwenden muss noch ermittelt werden. Der Fahrkartenautomat war nicht mehr betriebsbereit. Die Höhe des Sachschadens könnte mehrere Tausend Euro betragen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die am Bahnhof Herbolzheim oder in der näheren Umgebung Wahrnehmung gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07628 80590 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell