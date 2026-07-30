Kreisfeuerwehrverband Stormarn

FW-Stormarn: Feuerwehr bei Stoppelfeldbrannt gefordert. Einsatzstichwort wird auf FEU3 erhöht.

Travenbrück (ots)

Am frühen Nachmittag des 30.07. wurde die Leitstelle Süd über einen Feldbrand in der Straße Fürstenhorst in Hoisdorf informiert. Sie alarmierte daraufhin sofort die umliegenden Feuerwehren mit dem Stichwort "FEUG" (Feuer größer Standard). Vor Ort sollten etwa 100 Quadratmeter brennen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese eine starke Rauchentwicklung und ein Feuer auf einem abgemähten Strohfeld vor. Das Feuer breitete sich rasant in Richtung eines weiteren, noch nicht abgeernteten Feldes und eines Bauernhofs aus. Der Einsatzleiter erhöhte umgehend das Stichwort auf FEU3 (Feuer, drei Löschzüge) und forderte zusätzlich den Wasserförderzug der Technischen Bereitschaft des Kreises Stormarn an.

Es wurde sofort eine Riegelstellung zu den benachbarten Feldern und dem Bauernhof mit mehreren Strahlrohren aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Gleichzeitig wurde eine Wasserversorgung über mehrere hundert Meter aus einem Teich aufgebaut und ein Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen eingerichtet.

Das Feuer konnte mit Feuerpatschen, mehreren Strahlrohren und der Unterstützung der Landwirte eingedämmt und gelöscht werden. Zum Einsatz kam erstmalig auch der "Abrollbehälter Wasser" des Kreises Stormarn. Dieser ist mit 10.000 l Wasser gefüllt und steht am Katastrophenschutzzentrum in Hammor bereit.

Zur Verpflegung der Einsatzkräfte kam die SEG Betreuung des Kreises Stormarn zum Einsatz.

Das Feuer breitete sich letztlich auf eine Fläche von sechs Hektar aus.

Die Feuerwehr befand sich somit erneut in einem Großeinsatz.

Die Brandursache und die Schadenhöhe sind derzeit noch unbekannt und werden von der Polizei ermittelt.

Herausfordernd waren bei diesem Einsatz, wie auch in den letzten Tagen, erneut die Temperaturen über 30 Grad. Diese und die Kombination mit dem Wind befeuerten das Feuer und sorgten für eine rasante Ausbreitung.

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