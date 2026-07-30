PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Stormarn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreisfeuerwehrverband Stormarn

FW-Stormarn: Feuerwehr bei Stoppelfeldbrannt gefordert. Einsatzstichwort wird auf FEU3 erhöht.

Travenbrück (ots)

Am frühen Nachmittag des 30.07. wurde die Leitstelle Süd über einen Feldbrand in der Straße Fürstenhorst in Hoisdorf informiert. Sie alarmierte daraufhin sofort die umliegenden Feuerwehren mit dem Stichwort "FEUG" (Feuer größer Standard). Vor Ort sollten etwa 100 Quadratmeter brennen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese eine starke Rauchentwicklung und ein Feuer auf einem abgemähten Strohfeld vor. Das Feuer breitete sich rasant in Richtung eines weiteren, noch nicht abgeernteten Feldes und eines Bauernhofs aus. Der Einsatzleiter erhöhte umgehend das Stichwort auf FEU3 (Feuer, drei Löschzüge) und forderte zusätzlich den Wasserförderzug der Technischen Bereitschaft des Kreises Stormarn an.

Es wurde sofort eine Riegelstellung zu den benachbarten Feldern und dem Bauernhof mit mehreren Strahlrohren aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Gleichzeitig wurde eine Wasserversorgung über mehrere hundert Meter aus einem Teich aufgebaut und ein Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen eingerichtet.

Das Feuer konnte mit Feuerpatschen, mehreren Strahlrohren und der Unterstützung der Landwirte eingedämmt und gelöscht werden. Zum Einsatz kam erstmalig auch der "Abrollbehälter Wasser" des Kreises Stormarn. Dieser ist mit 10.000 l Wasser gefüllt und steht am Katastrophenschutzzentrum in Hammor bereit.

Zur Verpflegung der Einsatzkräfte kam die SEG Betreuung des Kreises Stormarn zum Einsatz.

Das Feuer breitete sich letztlich auf eine Fläche von sechs Hektar aus.

Die Feuerwehr befand sich somit erneut in einem Großeinsatz.

Die Brandursache und die Schadenhöhe sind derzeit noch unbekannt und werden von der Polizei ermittelt.

Herausfordernd waren bei diesem Einsatz, wie auch in den letzten Tagen, erneut die Temperaturen über 30 Grad. Diese und die Kombination mit dem Wind befeuerten das Feuer und sorgten für eine rasante Ausbreitung.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Stormarn
Pressestelle
Jan Levin de Oliveira
Pressesprecher
Tel: 017676714115
E-Mail: presse@kfv-stormarn.de
https://kfv-stormarn.net

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Stormarn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Stormarn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Stormarn
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Stormarn
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 17:02

    FW-Stormarn: Brennt erneut Stoppelfeld in Oststeinbek FEU--> FEU4

    Travenbrück (ots) - Am Nachmittag des 29.07. meldeten Feuerwehrleute eine starke, unklare Rauchentwicklung auf einem Feld in der Stormarnstraße in Oststeinbek. Im Verlauf wurde ein Feuer auf einem Stoppelfeld mit einer Größe von ca. 100 Quadratmetern gemeldet. Daraufhin alarmierte die Leitstelle Süd die Feuerwehren aus Oststeinbek und Havighorst mit dem Stichwort ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 18:24

    FW-Stormarn: FEU5 ( Feuer 5 Löschzüge) Brennt Stoppelfeld.

    Travenbrück (ots) - Am Nachmittag des 25.07. wurden die Feuerwehren aus Oststeinbek und Havighorst zu einem gemeldeten Feuer auf einem Feld alarmiert. Bei Eintreffen des Einsatzleiters bestätigte sich die Lage. Es brannte ein Stoppelfeld und ein angrenzender Knick, der sich aufgrund des warmen Wetters und des trockenen Bodens in Kombination mit ganz leichtem Wind schnell ausbreitete. Daraufhin wurde innerhalb weniger ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 13:53

    FW-Stormarn: Feuer Größer Standard(FEUG). Feuer zieht in den Dachstuhl.

    Travenbrück (ots) - Travenbrück Am 25.07. wurde die Feuerwehr Trittau und der Drehleiterzug der Feuerwehr Schwarzenbek gegen Mittag mit dem Stichwort "Feuer größer Standard" (FEUG) in die Lerchenstraße in Trittau alarmiert. Vor Ort sollte ein Dachstuhl brennen. Auf der Anfahrt wurde aufgrund der sommerlichen Temperaturen zusätzlich die Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren