Kreisfeuerwehrverband Stormarn

FW-Stormarn: FEU5 ( Feuer 5 Löschzüge) Brennt Stoppelfeld.

Travenbrück (ots)

Am Nachmittag des 25.07. wurden die Feuerwehren aus Oststeinbek und Havighorst zu einem gemeldeten Feuer auf einem Feld alarmiert. Bei Eintreffen des Einsatzleiters bestätigte sich die Lage.

Es brannte ein Stoppelfeld und ein angrenzender Knick, der sich aufgrund des warmen Wetters und des trockenen Bodens in Kombination mit ganz leichtem Wind schnell ausbreitete. Daraufhin wurde innerhalb weniger Minuten das Stichwort auf FEU5 (Feuer, fünf Löschzüge) erhöht. Diverse weitere Feuerwehren wurden nachalarmiert. Aufgrund der Nähe zu Hamburg gingen einige Notrufe bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein. Daraufhin alarmierte diese ebenfalls Kräfte mit dem Stichwort "FEU Veg 1" (Feuer Vegetation 1).

Vor Ort kamen diverse Strahlrohre zum Einsatz. Die Kräfte wurden von Landwirten unterstützt. Diese pflügten Schneisen in die Felder, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern - mit Erfolg. Die kombinierte Zusammenarbeit führte zu einem schnellen Löscherfolg und einer Eindämmung.

Der Einsatz war aufgrund der sommerlichen Temperaturen und der Problematik, das Löschwasser über weite Wege auf die Felder zu bringen, herausfordernd

Abschließend wurden die Bereiche mit einer Drohne kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind unklar.

Die Anzahl der eingesetzten Kräfte ist unklar. Die Feuerwehr befand sich im Großeinsatz.

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