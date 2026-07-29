Kreisfeuerwehrverband Stormarn

FW-Stormarn: Brennt erneut Stoppelfeld in Oststeinbek FEU--> FEU4

Travenbrück (ots)

Am Nachmittag des 29.07. meldeten Feuerwehrleute eine starke, unklare Rauchentwicklung auf einem Feld in der Stormarnstraße in Oststeinbek. Im Verlauf wurde ein Feuer auf einem Stoppelfeld mit einer Größe von ca. 100 Quadratmetern gemeldet. Daraufhin alarmierte die Leitstelle Süd die Feuerwehren aus Oststeinbek und Havighorst mit dem Stichwort "FEU".

Der erste Einsatzleiter erhöhte das Stichwort bei Eintreffen sofort auf FEU4 (Feuer, vier Löschzüge). Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf 5 bis 6 Hektar ausgebreitet. Daraufhin wurden die umliegenden Feuerwehren alarmiert und aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Mowas-Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.

Das Feuer konnte mithilfe der Landwirte eingedämmt und schließlich gelöscht werden. Um ausreichend Wasser zur Einsatzstelle zu bekommen, wurde über einen Schlauchwagen eine Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke aufgebaut und die Löschfahrzeuge an einer zentralen Stelle wieder mit Wasser befüllt.

Die Feuerwehr befand sich auch hier wieder in einem Großeinsatz mit über 100 Einsatzkräften.

Die Ursache des Feuers sowie die Schadenhöhe sind unbekannt.

Bereits am 25.07. hatte es auf einem benachbarten Feld gebrannt.

Wir warnen die Bevölkerung: Aufgrund der langen Trockenzeit in Verbindung mit den sommerlichen Temperaturen und Wind kann sich so ein Flächenbrand schnell ausbreiten. Bei einer unklaren Rauchentwicklung empfehlen wir, lieber einmal mehr die Feuerwehr über den Notruf 112 zu verständigen.

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