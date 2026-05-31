POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht
Völklingen (ots)
Am 30.05.2026, in der Zeit von 16:00 - 21:30 Uhr, ereignete sich in der Straße Nordring, 66333 Völklingen, eine Verkehrsunfallflucht. Dabei kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken mit einem abgestellten Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.
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