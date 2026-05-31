POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Riegelsberg (ots) - In der Zeit vom 29.05.2026, 21:30 Uhr, bis zum 30.05.20206, 08:30 Uhr, kam es in der Kantstraße in 66292 Riegelsberg zu einem Pkw-Diebstahl. Es wurde ein grauer Ford mit SB-Kreiskennzeichen entwendet. Dabei ist die Vorgehensweise der Täter bislang unbekannt. Zeugen die Angaben machen können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL ...

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