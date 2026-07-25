Kreisfeuerwehrverband Stormarn

FW-Stormarn: Feuer Größer Standard(FEUG). Feuer zieht in den Dachstuhl.

Travenbrück (ots)

Travenbrück Am 25.07. wurde die Feuerwehr Trittau und der Drehleiterzug der Feuerwehr Schwarzenbek gegen Mittag mit dem Stichwort "Feuer größer Standard" (FEUG) in die Lerchenstraße in Trittau alarmiert. Vor Ort sollte ein Dachstuhl brennen. Auf der Anfahrt wurde aufgrund der sommerlichen Temperaturen zusätzlich die Feuerwehr Lütjensee zur Personalunterstützung alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich folgende Lage dar: In einem Zwischenraum einer Außenwand war ein Feuer ausgebrochen, das sich bis in das Dach ausgebreitet hatte.

Der Löschangriff wurde unverzüglich über Strahlrohre und tragbare Leitern eingeleitet. Im Verlauf wurden Teile des Daches aufgenommen, außerdem wurde eine Innenwand geöffnet und sogenannte Fog Nails eingesetzt. Dies sind Löschlanzen, die mit einem Hammer in einen Zwischenraum eingeschlagen werden können, um so mit möglichst wenig Schaden ein Hohl- bzw. Zwischenraumfeuer zu löschen. Das Dach wurde mit der Drehleiter geöffnet und kontrolliert.

Zur Risikoabdeckung wurde die Feuerwehr Grönwohld nach Trittau alarmiert.

Insgesamt waren ca. 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Die Ursache und Schadenhöhe ist unbekannt.

Aktuell wird noch erkundet, ob das Dach vor dem angesagten Regen und Gewitter über das Wochenende gesichert werden kann.

Hierzu wurde das THW mit einem Fachberater alarmiert.

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