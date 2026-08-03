Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tödlicher Verkehrsunfall in der Region Hannover - Pedelecfahrer stirbt an Unfallstelle

Hannover (ots)

Am Montagvormittag, 03.08.2026, ist ein 91-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße (K) 122 zwischen Ahlten und Klein Kolshorn tödlich verletzt worden. Der Mann war beim Queren der Kreisstraße von einem Pkw erfasst worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 91-jährige Lehrter den parallel zur K 122 verlaufenden Radweg aus Richtung Klein Kolshorn kommend. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Skoda Octavia die K 122 aus Richtung Ahlten.

Als der 91-Jährige die Fahrbahn südlich der Autobahn (A) 2 querte, um nach links in einen Feldweg einzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Pedelecfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert und tödlich verletzt. Sofort hinzueilende Ersthelfer sowie der unmittelbar alarmierte Rettungsdienst konnten dem Mann nicht mehr helfen.

Der 43-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 122 zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an./ pol,ef,ms

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