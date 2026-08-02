Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger - Unfallbeteiligter Pkw flüchtet

Hannover (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger mit anschließender Unfallflucht eines Beteiligten am Freitagabend, 31.07.2026, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Insbesondere zwei Zeugen, welche gegenüber dem beteiligten Fußgänger Angaben zu dem Pkw nannten, könnten weitere wichtige Angaben machen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die bislang unbekannte Fahrerin mit ihrem Pkw gegen 23:05 Uhr, von der Königsworther Straße kommend, die Spinnereistraße in Richtung "Am Küchengarten". Zeitgleich befand sich ein 47 Jahre alter Fußgänger mittig der Spinnereistraße im Bereich der Straßenbahngleise und überquerte die Spinnereistraße in Richtung der Braunstraße. Als der Hannoveraner die Fahrbahn betrat, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto, wodurch sich der Fußgänger leicht verletzte.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, flüchtete die unbekannte Fahrerin mit ihrem Pkw anschließend in Richtung "Am Küchengarten". Zum flüchtigen Fahrzeug liegen der Polizei bislang nur wenige Informationen vor. Es handelt sich um einen schwarzen Mercedes älteren Baujahrs (circa 2000). Nach Zeugenangaben war der vordere rechte Scheinwerfer defekt und an der Front befand sich Panzertape. Im Auto sollen zwei Frauen gewesen sein.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, eine nähere Beschreibung des flüchtigen Pkw oder Hinweise zu dessen Fluchtrichtung geben können. Von besonderem Interesse sind dabei zwei Fußgänger, welche sich neben dem verletzten beteiligten 47-Jährigen befunden haben und vor dem Eintreffen der Polizei Hinweise zu dem flüchtigen Auto mitgeteilt haben. Dabei handelt es sich um eine Frau und um einen Mann.

Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

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