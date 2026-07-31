Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag: Seit Mittwoch vermisste Frau aus Döhren wieder da

Hannover (ots)

Die seit Mittwoch, 29.07.2026, vermisste Frau aus Hannover-Döhren ist wieder da. Die Polizei hatte nach ihrem Verschwinden umfangreich gesucht und im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung auch ein Foto veröffentlicht.

Nach dem Hinweis einer Bürgerin wurde die zuvor Vermisste am heutigen Freitag, 31.07.2026, gegen Mittag im Bereich Hannover-Mittelfeld angetroffen. Sie ist wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt und Hinweise gegeben haben.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit erledigt. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ms

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