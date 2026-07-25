Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 81-jährige Kleefelderin tot aufgefunden - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Hannover (ots)

Die seit dem 20.07.2026 öffentlich mit Fotos gesuchte Seniorin aus Hannover-Kleefeld ist tot aufgefunden worden.

Ein Passant entdeckte die vermisste Frau am Freitagabend, 24.07.2026, in Ufernähe des Annateichs in der Straße "An der Breiten Wiese" in Hannover-Kleefeld und meldete sich bei der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover ergaben sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.

Zuletzt wurde die Seniorin am Samstagabend, 18.07.2026, in einer Senioreneinrichtung im Müdener Weg gesehen. Diese verschwand jedoch, sodass Mitarbeitende der Pflegeeinrichtung die Frau als vermisst meldeten. Umfangreiche Suchmaßnahmen verblieben zunächst erfolglos, sodass die Polizei öffentlich nach der Vermissten suchte.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe.

Die ursprüngliche Suchmeldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol

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