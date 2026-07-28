Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: Täter raubt Goldkette - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagnachmittag, 27.07.2026, in der Calenberger Neustadt einer Frau im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses am Goetheplatz eine Goldkette vom Hals gerissen. Anschließend flüchtete der Täter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer betrat die Frau gegen 15:00 Uhr ihr Wohnhaus am Goetheplatz. Nachdem sie die Haustür aufgeschlossen und das Mehrfamilienhaus betreten hatte, folgte ihr ein bislang unbekannter Mann in das Treppenhaus. Von hinten riss er der Frau unvermittelt eine Goldkette vom Hals und flüchtete anschließend in Richtung Humboldtstraße.

Die 50-jährige verfolgte den Täter, verlor ihn jedoch im Bereich der Humboldtstraße aus den Augen. Die Frau konnte den Täter als ca. 180 cm groß, männlich, von schlanker Statur und ca. 25 Jahre alt, beschreiben. Er trug ein beige-braunes Basecap, eine beige-braune Jacke und eine dunkle Hose.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos. Die 50-jährige Frau blieb unverletzt. Bei dem entwendeten Schmuck handelt es sich um eine längere Goldkette aus 14-karätigem Gold und einem runden Goldanhänger. In den Anhänger sind drei Namen eingraviert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Zeugen und Zeuginnen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Umgebung des Goetheplatzes oder der Humboldtstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Limmer unter der Telefonnummer 0511 109 3915 zu melden. /ef, dok

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