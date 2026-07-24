Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Radfahrer kollidieren in der List - Unfallbeteiligter flüchtet ohne Fahrrad

Hannover (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Rad- und einem Pedelecfahrer mit anschließender Unfallflucht eines Beteiligten am Donnerstagnachmittag, 23.07.2026, in der hannoverschen List sucht die Polizei Hannover dringend nach Zeugen. Insbesondere Fahrgäste eines Linienbusses könnten wichtige Angaben machen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhren beide Beteiligten gegen 17:00 Uhr den rechten Radweg der Spannhagenstraße aus Richtung Mittellandkanal kommend in Richtung Podbielskistraße. Zwischen der Boiestraße und der Podbielskistraße beabsichtigte ein 57-jähriger Pedelecfahrer aus Hannover, einen vorausfahrenden Radfahrer zu überholen. Als sich beide Personen auf gleicher Höhe befanden, schwenkte der Vorausfahrende plötzlich nach links. Es kam zur Kollision, woraufhin beide Radfahrer zu Boden stürzten und sich der 57-Jährige leicht verletzte.

Der unfallverursachende Radfahrer flüchtete anschließend unerlaubt in unbekannte Richtung vom Unfallort und ließ sein Fahrrad - ein Damenrad des Typs Cityshopper des Herstellers Kettler - zurück. Zum flüchtigen Beteiligten liegen bislang nur wenige Informationen vor. Der Mann soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, eine nähere Beschreibung des flüchtigen Mannes oder Hinweise zu dessen Fluchtrichtung geben können. Von besonderem Interesse sind dabei Fahrgäste der ÜSTRA: Mögliche Unfallzeugen sollen unmittelbar vor Eintreffen der Polizeikräfte in den Linienbus 133 mit der planmäßigen Abfahrt um 17:11 Uhr eingestiegen und davongefahren sein. Wer in diesem Bus saß und sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, ms

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