Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hinweise zum Maschseefest 2026: Polizei informiert zu Verkehr, Sicherheit und Prävention

Hannover (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 22.07.2026, hat das Maschseefest 2026 gemeinsam mit den Finals in Hannover begonnen. Bis zum 09.08.2026 werden zahlreiche Besucherinnen und Besucher rund um den Maschsee erwartet. Die Polizei begleitet die Veranstaltung mit Einsatzkräften vor Ort und gibt Hinweise zur Anreise, zu Verkehrssperrungen, zur Veranstaltungswache sowie zu Präventionsangeboten.

Verkehrslage und Verkehrssperren

Rund um den Maschsee und in angrenzenden Bereichen der Innenstadt wird es während des Maschseefestes und der parallel stattfindenden Finals zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen kommen. Die Polizei empfiehlt Besucherinnen und Besuchern, sich frühzeitig über die Verkehrsführung zu informieren, möglichst ohne Auto anzureisen und auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad umzusteigen. Die Landeshauptstadt Hannover stellt ergänzend Anreiseinformationen sowie eine Verkehrskarte mit Sperrungen, Parkverbotszonen und Umleitungsempfehlungen bereit: https://presse.hannover-stadt.de/pmDetail.cfm?pmid=30248

Das Arthur-Menge-Ufer ist zwischen dem Parkplatz Robert-Enke-Straße und dem Kurt-Schwitters-Platz bis Montag, 11.08.2026, für den Autoverkehr gesperrt. Busse der Linien 100 und 200 sind hiervon grundsätzlich ausgenommen. Während des Abbaus der Gastroeinrichtungen am Sonntag, 10.08.2026, und Montag, 11.08.2026, können jedoch auch Linienbusse nicht über das Arthur-Menge-Ufer fahren. Radfahrende können während des Abbaus ausschließlich den nördlichen Radweg nutzen.

Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer ist bis Montag, 27.07.2026, ab Höhe Riepestraße für den Autoverkehr nicht befahrbar. Aufgrund von Abbauarbeiten wird die dortige Veloroute von Montag, 27.07.2026, bis Donnerstag, 30.07.2026, ebenfalls in Höhe der Riepestraße gesperrt. Radfahrende können in dieser Zeit den Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite nutzen.

Die Culemannstraße ist bis Mittwoch, 29.07.2026, für den Autoverkehr gesperrt. Zwischen Friederikenplatz und Kurt-Schwitters-Platz gilt die Sperrung in diesem Zeitraum auch für den Radverkehr. Die Willy-Brandt-Allee wird während der Finals ab der Einmündung Bleichenstraße zeitweise gesperrt.

Auch im Bereich des Neuen Rathauses, des Opernplatzes und der Leinewelle kommt es zu Einschränkungen. Der Platz der Menschenrechte vor dem Neuen Rathaus ist bis Dienstag, 28.07.2026, nicht mit dem Auto zu umfahren. Bis Dienstag, 28.07.2026, sind zudem die Georgstraße und Ständehausstraße sowie die Schloßstraße für den Autoverkehr gesperrt. Die Bushaltestelle Kröpcke wird bis Freitag, 31.07.2026, nicht angefahren.

Der Parkplatz Robert-Enke-Platz ist bis Montag, 27.07.2026, gesperrt. Die Veloroute im Bereich Sportpark/Robert-Enke-Parkplatz ist bis Mittwoch, 12.08.2026, nicht nutzbar. Eine Umleitung über die Beuermannstraße und die Robert-Enke-Straße ist ausgeschildert. Auf dem Rudolf-Hillebrecht-Platz ist das Parken von Donnerstag, 23.07.2026, bis Sonntag, 26.07.2026, nicht möglich.

Für Radfahrende wird während des Maschseefestes auf dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer ein befestigter Radweg eingerichtet. Der stadteinwärts führende Radweg verläuft während der Veranstaltung auf der Ostseite des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers zwischen dem Altenbekener Damm und dem Kurt-Schwitters-Platz auf der Fahrbahn. Der reguläre Radweg direkt am Maschsee steht während der Veranstaltung nicht zur Verfügung. Zusätzlich wird stadteinwärts auf dem Arthur-Menge-Ufer zwischen dem Karl-Thiele-Weg und dem Kurt-Schwitters-Platz ein provisorischer Radweg eingerichtet.

In der westlichen Südstadt wird es wegen des zu erwartenden Parksuchverkehrs ebenfalls Einschränkungen geben. Der Bereich zwischen Maschsee und Hildesheimer Straße wird während der Hauptanreisezeiten zeitweise für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Sperrung erfolgt während des Veranstaltungszeitraums mittwochs und donnerstags von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, freitags von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie samstags von 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr. Während der Finals gelten angepasste Sperrzeiten: am Mittwoch, 22.07.2026, von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr, am Donnerstag, 23.07.2026, von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, am Freitag, 24.07.2026, von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie am Samstag, 25.07.2026, von 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr. Die Sperrstellen sind mit Personal besetzt. Eine Durchfahrt ist nur mit gültiger Durchfahrtserlaubnis möglich.

Am Samstag, 01.08.2026, findet um 14:00 Uhr zudem die Saisoneröffnung von Hannover 96 gegen PEC Zwolle statt. Rund um das Stadion kann es deshalb zusätzlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Anreiseempfehlung

Die Polizei empfiehlt den Besucherinnen und Besuchern des Maschseefestes, nach Möglichkeit ohne Auto anzureisen und auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad umzusteigen. Gäste, die nicht vollständig auf das Auto verzichten können, sollten Park-and-Ride-Parkplätze an den Stadtgrenzen nutzen und von dort mit dem öffentlichen Personennahverkehr weiterfahren.

Veranstaltungswache

Am Kurt-Schwitters-Platz wird in Höhe des Sprengelmuseums eine Veranstaltungswache der Polizei eingerichtet. Sie ist montags bis samstags ab 18:00 Uhr sowie sonntags ab 16:00 Uhr geöffnet. Die Wache dient Besucherinnen und Besuchern unter anderem als Anlaufstelle, um Anzeigen zu erstatten oder Hinweise an die Polizei zu geben. Darüber hinaus ist die Polizei auf dem Veranstaltungsgelände mobil unterwegs und für Besucherinnen und Besucher ansprechbar.

Videoüberwachungsmaßnahmen

Wie auch im Vorjahr überwacht die Polizei das Maschseefest zusätzlich mit mehreren Kameras im Bereich des Nordufers. Alle videoüberwachten Bereiche sind durch Hinweisschilder der Polizei gekennzeichnet. Die genauen Standorte der Kameras sind auf der Homepage der Polizei Hannover zu finden: https://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/pravention/videouberwachung_maschseefest/

Prävention

Da im dichten Gedränge der Menschenmenge auch Taschendiebe nicht fernbleiben, rät die Polizei, stets wachsam zu sein. Die Polizei empfiehlt, nur so viel Bargeld und so viele Zahlungskarten mitzunehmen wie nötig. Wer die Möglichkeit hat, sollte die bargeldlosen Zahlungsangebote vor Ort nutzen und größere Bargeldbeträge vermeiden. Bargeld, Kreditkarten und Ausweispapiere sollten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper getragen werden. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen an der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Handtaschen sollten nicht an Stuhllehnen gehängt oder unbeaufsichtigt abgestellt werden. Weitere Tipps und Informationen zu gängigen Vorgehensweisen von Taschendieben sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Awareness

Während des gesamten Maschseefestes hält der Veranstalter ein Awareness-Angebot für Menschen in Notsituationen bereit. Ergänzend zum bestehenden Sicherheitskonzept wurde gemeinsam mit der Polizei ein Awareness-Konzept entwickelt, um Ungerechtigkeiten, Grenzüberschreitungen sowie Diskriminierungen jeglicher Art ausdrücklich entgegenzutreten und einen möglichst sicheren Raum während des Maschseefestes zu bieten. Dabei arbeitet der Veranstalter mit der "Saferspaces App" und wird zusätzlich durch geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johanniter vor Ort unterstützt. /ms, pol

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