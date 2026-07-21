Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Polizei kontrolliert Sonntagsfahrverbot für einen flüssigen und sicheren Ferienreiseverkehr

Hannover (ots)

Am Sonntag, 19.07.2026, hat die Spezialisierte Verfügungseinheit (SVE) der Polizei Hannover den Sonntagsverkehr kontrolliert und drei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt. Bereits in der vorherigen Woche fanden am Samstag, 11.07.2026, Kontrollen statt, bei denen bereits fünf Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt wurde.

Ziel war es vor allem, den Ferienreiseverkehr zu überwachen und zu verbessern. Die Einsatzkräfte der SVE waren ab 7:30 Uhr auf den Autobahnen (A) 2, (A) 7 und (A) 37 eingesetzt. Dabei sollte besonders auf das geltende Sonn- und Feiertagsfahrverbot, sowie die Ferienreiseverordnung, für den Güterverkehr, geachtet werden. Von diesem sind lediglich Ausnahmen, wie beispielsweise frische Lebensmittel, befreit. In der Hauptreisezeit ist es besonders wichtig, einen sicheren und planmäßigen Reiseverkehr gewährleisten zu können. Dazu dient die Ferienreiseverordnung, welche temporär den Schwerlastverkehr in der Haupturlaubszeit im Sommer auch an Samstagen einschränkt.

Im Laufe des Einsatzes am Sonntag wurden insgesamt 49 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte drei Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot mit Ladungen wie Lasagne oder Schnittblumen fest. Auch einen überladenen Sprinter kontrollierten die Einsatzkräfte. Insgesamt sprachen sie drei Weiterfahrtverbote aus.

Die Spezialisierte Verfügungseinheit wird die Kontrollen weiterhin verstärkt durchführen, um die Einhaltung der Vorschriften im Güterverkehr sicherzustellen und damit zur allgemeinen Verkehrssicherheit beizutragen. /ef, pol

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