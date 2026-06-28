Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0433 --Hinweisportal zur Öffentlichkeitsfahndung freigeschaltet--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: 28.06.2026

Im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter der Tötungsdelikte in Bremen-Vegesack hat die Polizei Bremen ab sofort ein Hinweisportal eingerichtet.

Unter https://hb.hinweisportal.de können Zeuginnen und Zeugen Hinweise sowie Fotos oder Videos - auf Wunsch auch anonym - direkt an die Ermittler übermitteln.

In akuten Notfällen oder wenn der Gesuchte aktuell gesehen wird, wählen Sie bitte umgehend den Notruf 110. Sonstige Hinweise nimmt weiterhin auch der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

Jeder Hinweis kann für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

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