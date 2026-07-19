Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover/Ronnenberg: 27-Jähriger flüchtet mehrfach vor der Polizei und verletzt Beamten - Einsatzkräfte müssen Autoscheibe einschlagen

Hannover (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer hat sich am Samstag, 18.07.2026, im Bereich Hannover-Mühlenberg und Ronnenberg mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert. Der Mann missachtete fortlaufend mehrere polizeiliche Kontrollversuche, verletzte einen Beamten, musste aus dem Fahrzeug gezogen und festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen fiel der 27-Jährige gegen 17:10 Uhr zunächst auf der Bornumer Straße an der Kreuzung zur Nenndorfer Straße auf, als er mit seinem Audi A3 eine rote Ampel missachtete. Ein Polizeibeamter wurde Zeuge des Verkehrsverstoßes. An der Ecke Bornumer Straße / Ossietzkyring positionierten sich die Einsatzkräfte daraufhin neben dem Fahrzeug des Mannes, um ein verkehrserzieherisches Gespräch durch die geöffneten Scheiben zu führen. Der 27-jährige Mann aus Springe zeigte sich jedoch gänzlich uneinsichtig, wiegelte sein Fehlverhalten ab und nahm die Beamten sichtlich nicht ernst. Im Anschluss kurbelte er die Fensterscheibe hoch und setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Aufgrund des uneinsichtigen Verhaltens des Fahrers folgten die Beamten dem Audi mit eingeschaltetem Blaulicht. Auf der Hamelner Chaussee, kurz vor der Hofackerstraße, hielt der Audi-Fahrer zunächst an. Als ein Beamter an das Fahrzeug herantrat, wurde dieser durch das geöffnete Fenster von dem 27-Jährigen lautstark angeschrien. Unmittelbar danach gab der Fahrer erneut Gas und flüchtete. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung über die Hamelner Chaussee auf. Kurz vor der Tresckowstraße gelang es den Einsatzkräften, den Streifenwagen quer vor den Audi A3 zu setzen und den Weg zu versperren. Als sich ein Polizist erneut dem Fluchtfahrzeug näherte und die Fahrertür öffnete, missachtete der 27-Jährige abermals die Anweisungen und fuhr ein weiteres Mal davon.

Die Flucht führte weiter über die Hamelner Chaussee in Richtung Ronnenberg. An der Ecke "Im Hellerloh" missachtete der Audi-Fahrer erneut eine rote Ampel. In Ronnenberg konnte die Weiterfahrt schließlich gestoppt werden: Ein zufällig anwesender Zeuge, der die vorangegangenen Kontrollversuche beobachtet hatte, handelte geistesgegenwärtig und blockierte mit seinem Fahrzeug den Weg des Flüchtenden. Auch nach dem Stillstand verhielt sich der 27-Jährige unkooperativ. Er weigerte sich strikt, das Fahrzeug zu verlassen, verriegelte die Türen und beleidigte die Einsatzkräfte.

Erst nach wiederholter Aufforderung händigte er seine Dokumente durch einen Spalt des Fensters aus. Als ein Beamter durch das geöffnete Fenster griff, um den Zündschlüssel abzuziehen und eine erneute Flucht zu verhindern, schlug ihm der 27-Jährige mit der flachen Hand gegen die Stirn. Die im Fahrzeug anwesende Beifahrerin weigerte sich ebenfalls hartnäckig, ihre Tür zu öffnen. Aus diesem Grund schlug eine Polizeikommissarin die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein. Der Schlüssel konnte daraufhin abgezogen und der Pkw entriegelt werden.

Der aggressive Fahrer wurde unter Anwendung von körperlichem Zwang aus dem Auto gezogen, zu Boden gebracht und gefesselt. Er wurde in die Wache des Polizeikommissariats Ricklingen transportiert. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest sowie ein Vortest auf Betäubungsmittel verliefen negativ.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Seine Beifahrerin wurde nach einer Identitätsfeststellung vor Ort entlassen. Der beschädigte Audi A3 verblieb zunächst beim Polizeikommissariat Ronnenberg. Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Beleidigung sowie wegen der Ausrichtung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens. Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des 27-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 zu melden. /nash, dok

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