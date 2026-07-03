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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Anlagebetrüger erbeuten hohen Geldbetrag - Polizei warnt vor Anlagebetrug

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt derzeit in einem Fall von Anlagebetrug, bei dem ein 82-Jähriger durch die Betrugsmasche einen hohen Vermögenschaden erlitt.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg verzeichnet seit geraumer Zeit ein auffallend hohes Fallaufkommen von Anlagebetrug.

In einem aktuellen Fall folgte ein 82-jähriger Mann einem Link für Kryptoinvestitionen auf einer Internetplattform. Hier wurde der Mann aufgefordert, seine Kontodaten und persönliche Daten anzugeben sowie eine Überweisung von 250 Euro zu tätigen. Nachdem dieser das Formular ausgefüllt und das Geld überwiesen hatte, wurde er durch eine unbekannte weibliche Person telefonisch kontaktiert.

Im weiteren Gespräch brachte die unbekannte Frau den 82-Jährigen dazu, eine Software auf seinem Computer zu installieren. Dadurch verschaffte sich die Täterschaft vollständigen Zugriff auf den Computer des Mannes und buchte einen mittleren fünfstelliger Betrag vom Konto des Mannes ab. Zudem versprach die unbekannte Frau dem Mann, dass sich sein investierter Betrag verdoppeln werde. Als der Mann den Betrug erkannte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Achtung:

Dreiste Betrüger nutzen das Interesse der Bevölkerung zur Geldanlage, um mit unlauteren Versprechen an das Vermögen der potenziellen Anleger zu gelangen. Dabei erfolgt eine erste Kontaktaufnahme oft unaufgefordert per Telefon, Social-Media-Portale, Online-Dating Plattformen oder nachdem das spätere Opfer im Internet auf die Reklame vermeintlich interessanter Anlagemöglichkeiten aufmerksam wurde. Versprochen werden Anlageformen mit traumhaft unrealistisch hohen Renditemöglichkeiten. Tatsache ist: Die Gelder werden nicht angelegt, sondern wandern direkt in die Taschen der Betrüger.

Betrügerische Angriffe können erfolgen, wenn:

   - Sie über Instagram, WhatsApp, Telegramm oder sonstige 
     Messengerdienste kontaktiert werden.
   - Ihnen Anlagetipps in privaten Nachrichten gegeben werden.
   - Sie aufgefordert werden, Ausweisdokumente zu teilen.
   - Sie dazu aufgefordert werden, hohe Summen auf in- oder 
     ausländische Konten sowie auf Plattformen für Kryptowährungen zu
     überweisen.

Die Polizei rät:

   - Seien Sie misstrauisch bei Versprechen auf hohe Renditen mit 
     wenig Risiko.
   - Informieren Sie sich genau über die Trading-Plattform, bevor Sie
     sich anmelden oder Geld überweisen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, 
     um das Angebot in Ruhe zu prüfen und zu bewerten.
   - Geben Sie keine vertraulichen Daten, wie Zugangsdaten zum 
     Online-Banking oder Depot, preis. Übermitteln Sie keine Kopie 
     Ihrer Ausweisdokumente oder Zahlungskarten.
   - Erlauben Sie keiner fremden Person einen Remote-Zugang zu Ihrem 
     Rechner oder Smartphone.
   - Nutzen Sie den Service der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
     oder einer unabhängigen Finanzberatung und lassen Sie Angebote 
     prüfen.
   - Wenden Sie sich im Betrugsfall an die Polizei und erstatten Sie 
     Strafanzeige.

Wie sie sich vor dieser und anderen Betrugsmaschen schützen können, erfahren sie auch hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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