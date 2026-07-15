Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf B 441 schwer verletzt - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Hannover (ots)

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer hat am Samstagabend, 11.07.2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 441 schwere Verletzungen erlitten nachdem er einem anderen Motorrad aufgefahren und gestürzt war. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die insbesondere Angaben zur Fahrweise des 30-Jährigen unmittelbar vor dem Zusammenstoß machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr eine 22 Jahre alte Frau aus Uetze gegen 20:30 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Bundesstraße 441 aus Wunstorf kommend in Richtung Altenhagen. Direkt vor ihr fuhr ein Taxi, davor ein weiterer Pkw, dessen Fahrerin nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Deshalb bremste die 22-Jährige ihr Motorrad ab.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 30 Jahre alter Mann aus Hameln mit seinem Motorrad hinter der 22-Jährigen in dieselbe Richtung. Nach derzeitigem Stand fuhr er auf das Heck des Motorrads der Frau auf. Beide Motorradfahrenden stürzten daraufhin zu Boden. Der 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus nach Hannover. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder Angaben zur Fahrweise des 30 Jahre alten Motorradfahrers vor dem Zusammenstoß machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Auch die noch unbekannte Fahrerin oder der unbekannte Fahrer des Taxis wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. /ms

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