Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: 96-jähriger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gestorben

Hannover (ots)

Eine Woche nach einem Verkehrsunfall in Lehrte ist ein 96-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstag, 16.07.2026, in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben. Der Mann hatte die Verletzungen bei einem Unfall am 09.07.2026 erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der Mann am Donnerstagmorgen 09.07.2026, gegen 09:15 Uhr, mit seinem Fahrrad durch die "Zuckerpassage" in Lehrte, als er alleinbeteiligt stürzte.

Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Eine sofort durch Zeugen herbeigerufene Rettungswagenbesatzung behandelte den 96-Jährigen noch an der Unfallstelle, ehe sie ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Dort erlag der Mann am Donnerstagnachmittag, 16.07.2026, seinen Verletzungen. /ef, bur, trim

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