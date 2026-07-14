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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ölfilm auf dem Mittellandkanal: Polizei Hannover leitet Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein und appelliert an Badende

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat am Dienstag, 14.07.2026, Ermittlungen wegen einer Gewässerverunreinigung auf dem Mittellandkanal eingeleitet. Mehrere Zeugen informierten die Wasserschutzpolizei über einen Ölfilm, der auf der Wasseroberfläche sichtbar wurde und sich auf einer rund 13 Kilometer langen Strecke zwischen der Schleuse Hannover-Anderten und Nordhafen zog.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei ist die Ursache des öligen Films derzeit unklar. Infrage kommen eine bewusste Verschmutzung des Gewässers oder aber ein unbemerkter Schaden an einem Wasserfahrzeug. Nicht auszuschließen ist jedoch auch ein Zusammenhang mit den starken Regenfällen vom Dienstagabend, die möglicherweise Öl in den Mittellandkanal gespült haben könnten.

Die Schifffahrt auf dem Kanal ist derzeit uneingeschränkt möglich. Allerdings appelliert die Wasserschutzpolizei an Badende, vor dem Gang ins Wasser an der jeweiligen Badestelle die Wasseroberfläche auf eine solche Verunreinigung zu prüfen. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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