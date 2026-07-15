Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Polizei kontrolliert Innenstadtbereich - 19-Jähriger nach Drogenfund festgenommen

Hannover (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Hannover-Raschplatz und der Polizeiinspektion Besondere Dienste haben am Dienstag, 14.07.2026, gemeinsam Kontrollen mit Blick auf die innerstädtische Beschwerdelagen und die Erhöhung der Polizeipräsenz durchgeführt. Im Rahmen der zahlreich durchgeführten Personenkontrollen wurden durch die Polizei diverse Verstöße festgestellt und Strafverfahren eingeleitet.

Die Kontrollen fanden im gesamten Innenstadtbereich Hannover statt. Besonderer Schwerpunkt lag auf der Andreaestraße/Schillerstraße und dem Goseriedeplatz. Vereinzelt führten polizeiliche Maßnahmen in den Bereich der Oststadt.

Am Mittag, gegen 12:30 Uhr, beobachteten zivile Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Dealer, wie dieser im Bereich der Lortzingstraße Kokain verkaufte. Im Rahmen der anschließenden Personenkontrolle fanden die Einsatzkräfte 4,14 Gramm Kokain bei dem Beschuldigten und beschlagnahmten dieses. Der 19-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam Hannover gebracht. Über das mögliche Strafmaß wird im Rahmen eines Beschleunigten Verfahrens entschieden.

Im Rahmen der weiteren Personenkontrollen stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt vier Verstöße gegen Aufenthaltsverbote fest. Des Weiteren wurde bei einem 32-Jährigen Marihuana festgestellt und bei einem 33-Jährigen Betäubungsmittel in Form von Tabletten aufgefunden. In beiden Fällen beschlagnahmte die Polizei das Marihuana sowie die Tabletten und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Während der Kontrollmaßnahmen wurden die Beamtinnen und Beamten gegen 13:50 Uhr auf einen 27- Jährigen aufmerksam, der im Bereich des Kröpcke andere Passanten bedrängte. Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, versuchte er die Beamtinnen und Beamten mehrfach wegzustoßen, zu schlagen und sich der Festnahme zu entziehen. Der Beschuldigte verletzte dabei drei Beamtinnen und Beamte leicht. Alle Beamten und Beamten blieben weiterhin dienstfähig. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Hannover sieht die Schwerpunktkontrollen als einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Innenstadtbereich der Landeshauptstadt Hannover und wird diese auch künftig fortsetzen. /bur, trim

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