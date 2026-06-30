Feuerwehr München

FW-M: Großübung stärkt Hochwasserschutz (München)

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München (ots)

Samstag, 27. Juni 2026, 7.00 Uhr

Stadtgebiet München (Isar)

Am Samstag führten die Katastrophenschutzorganisationen in München eine großangelegte Übung durch. Das Einsatzszenario für die etwa 200 Teilnehmer*innen stellte ein Extremhochwasserereignis an der Isar dar.

Im ersten von drei Abschnitten verlegten die Einsatzkräfte einen 700 Meter langen Mobildeich, also ein mobiles Hochwasserschutzsystem. Das Teilstück des neu angeschafften und insgesamt 2,5 Kilometer langen künstlichen Damms ist 60 Zentimeter hoch und dient dem Schutz kritischer Bereiche. Den Transport, den Aufbau sowie das Befüllen mit Wasser galt es dabei gezielt zu koordinieren.

Die Einrichtung und der Betrieb eines Sandsackfüllplatzes waren im zweiten Abschnitt erklärtes Ziel. Es sollten etwa 5.000 Sandsäcke befüllt und die erforderliche Logistik erprobt werden. Besonderheit bei der Sandsackabfüllung war, dass zusätzlich Spontanhelfende eingebunden wurden. Die Koordination und Integration dieser freiwilligen Helfer*innen gehört im Ernstfall zur Aufgabe der Hilfsorganisation und muss daher ebenfalls beübt werden.

Im letzten Teilabschnitt wurde der provisorische Verschluss einer Fuß- und Radwegunterführung ausgeführt. Die Einheiten errichteten einen Verbau aus Sandsäcken, Paletten und Abdichtplanen.

Die Übung dauerte bis 17 Uhr und war nicht nur für die Teilnehmenden aus THW, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgesprochen lehrreich. Auch die Verantwortlichen der beteiligten Organisationen zeigten sich sehr zufrieden mit der Übung und gewannen wertvolle Erkenntnisse bezüglich des zeitlichen Ablaufs sowie der erforderlichen Logistikkapazitäten zur Bewältigung derartiger Großschadenslagen.

Übungen dieser Art tragen dazu bei, Einsatzkonzepte und die Einbindung technischer Gerätschaften auf Grundlage realitätsnaher Erfahrungen fortzuentwickeln und die Sicherheit der Münchnerinnen und Münchner weiter zu erhöhen.

(plo)

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