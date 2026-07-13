Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Nach Schüssen in Groß-Buchholz - 23-jähriger Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Hannover (ots)

Der mit Fotos gesuchte Tatverdächtige nach Schüssen in Hannover-Groß-Buchholz hat sich am heutigen Montag, 13.07.2026, der Polizei gestellt. Der 23-Jährige wurde festgenommen.

Dem Mann wird vorgeworfen, in der Nacht zu Samstag, 04.07.2026, im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz auf ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug geschossen und dabei einen 25-Jährigen schwer verletzt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6308263). Der Mann stellte sich am Montagmittag der Polizei und befindet sich in Untersuchungshaft.

Seit Freitag, 10.07.2026, fahndete die Polizei auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses mit Bildern öffentlich nach dem Tatverdächtigen. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. /ms, pol

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