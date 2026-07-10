POL-H: Hannover-Bornum/Ricklingen: Gestohlener Radlader aufgefunden
Hannover (ots)
Der seit Freitagabend, 03.07.2026, aus Hannover-Bornum entwendete Radlader konnte dank eines Zeugenhinweises aufgefunden worden. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug im Bereich Hannover-Ricklingen.
Die Ermittlungen dauern an.
Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebenden.
Die ursprüngliche Fahndungsmeldung wurde gelöscht. /ms
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