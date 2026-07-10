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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bornum/Ricklingen: Gestohlener Radlader aufgefunden

Hannover (ots)

Der seit Freitagabend, 03.07.2026, aus Hannover-Bornum entwendete Radlader konnte dank eines Zeugenhinweises aufgefunden worden. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug im Bereich Hannover-Ricklingen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebenden.

Die ursprüngliche Fahndungsmeldung wurde gelöscht. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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