Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bornum/Ricklingen: Gestohlener Radlader aufgefunden

Hannover (ots)

Der seit Freitagabend, 03.07.2026, aus Hannover-Bornum entwendete Radlader konnte dank eines Zeugenhinweises aufgefunden worden. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug im Bereich Hannover-Ricklingen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebenden.

Die ursprüngliche Fahndungsmeldung wurde gelöscht. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell