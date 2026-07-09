Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Polizei sucht nach Schüssen in Groß-Buchholz weitere Zeuginnen und Zeugen - Wer verfügt über Videoaufzeichnungen?

Hannover (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem versuchten Totschlag im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Derzeit noch flüchtige Personen hatten in der Nacht zu Samstag, 04.07.2026, mehrfach auf ein mit einer Personengruppe besetztes Fahrzeug geschossen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6308263). Dabei erlitt ein 25-Jähriger schwere Verletzungen. Für die Ermittlerinnen und Ermittler sind insbesondere auch Videoaufzeichnungen von Interesse.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover fuhr das Auto, ein roter Toyota Yaris, am frühen Samstagmorgen mit der Personengruppe gegen 03:20 Uhr auf der Silberstraße. Zwischen der Einmündung Pinkenburger Straße und der Groß-Buchholzer Straße kam es dann zur Abgabe mehrerer Schüsse auf das Fahrzeug. Während der Fahrer dabei schwer verletzt und durch seine Begleiter in ein Krankenhaus gebracht wurde, flüchtete unter anderem ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger vom Ort des Geschehens. Das Fluchtfahrzeug, mutmaßlich ein roter Kleinwagen, soll dafür den "Kapellenbrink" genutzt haben. Die weitere Fluchtrichtung ist unklar.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen, die noch nicht in Kontakt mit der Polizei standen, um Kontaktaufnahme unter Telefon 0511 109-5555. Von großem Interesse ist zudem Material aus Videoüberwachungen, die an und auf Grundstücken installiert sind und das möglicherweise Rückschlüsse auf Tatbeteiligte und Bewegungsrichtungen zulässt. /ram, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell