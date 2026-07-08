Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wettbergen: Harley-Davidson entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

In der Nacht von Samstag, 04.07.2026, 18:30 Uhr, auf Sonntag, 05.07.2026, 10:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter oder Täterinnen in der Tresckowstraße, Ecke Leuningerstraße, im hannoverschen Stadtteil Wettbergen eine Harley-Davidson entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte der Eigentümer das Motorrad am Samstagabend ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als er das Fahrzeug am Sonntagmorgen wieder nutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte das Motorrad bislang nicht aufgefunden werden.

Konkrete Hinweise auf die Täter oder Täterinnen liegen derzeit nicht vor.

Bei dem entwendeten Motorrad handelt es sich um ein Harley-Davidson FXSTD mit einem geschätzten Wert von 14.000 Euro.

Aus Ermittlungen zu vergleichbaren Taten ist bekannt, dass entwendete Motorräder nach dem Diebstahl mitunter zunächst in Tatortnähe - häufig nur wenige Straßen entfernt - unter Planen verdeckt abgestellt werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu transportieren. Die Polizei bittet daher Anwohnerinnen und Anwohner, insbesondere auf abgestellte Motorräder unter Abdeckplanen oder andere verdächtige Beobachtungen im Bereich Wettbergen zu achten.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den unbekannten Tätern oder Täterinnen oder zum Verbleib des Motorrads geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /pol, ram

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