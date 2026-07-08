Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Oststadt/Ledeburg: Zwei hochwertige Mercedes-Benz SUV gestohlen - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte haben am Montag, 06.07.2026, und Dienstag, 07.07.2026, zwei hochwertige Pkw in Hannover entwendet. In beiden Fällen handelte es sich um graue Mercedes-Benz G 63 AMG, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Kfz-Kriminalität des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten bislang unbekannte Personen am Montag gegen 03:15 Uhr einen grauen Mercedes-Benz G 63 AMG in der hannoverschen Oststadt. Der Pkw stand am Fahrbahnrand der Hohenzollernstraße in Höhe der Bödekerstraße.

Einen Tag später, am Dienstag gegen 04:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weiteren grauen Mercedes-Benz G 63 AMG im Stadtteil Ledeburg. Auch dieses Fahrzeug war am Fahrbahnrand abgestellt, in diesem Fall im Emil-Berliner-Weg.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Hohenzollernstraße, im Bereich Bödekerstraße oder im Emil-Berliner-Weg geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

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