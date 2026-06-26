Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn verhindert unerlaubte Einreise mit gestohlener französischer Identitätskarte

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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Morgen des 25. Juni am Flughafen Köln/Bonn einen 19-jährigen Mann gestoppt, der sich bei einer Kontrolle mit einer gestohlenen französischen Identitätskarte ausweisen wollte.

Der aus Barcelona kommende syrische Staatsangehörige legte den Beamten zunächst eine französische Identitätskarte vor. Bei der polizeilichen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass das Lichtbild des Dokuments nicht mit dem Reisenden übereinstimmte.

Eine anschließende Überprüfung ergab, dass die Identitätskarte von den französischen Behörden als gestohlen ausgeschrieben war.

Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Bundespolizisten zudem einen echten türkischen Führerschein. Gegen den 19-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Ausweispapieren sowie wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Im weiteren Verlauf äußerte der Mann gegenüber den Einsatzkräften ein Asylbegehren. Die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen wurden daraufhin entsprechend den gesetzlichen Vorgaben eingeleitet.

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