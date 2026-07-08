Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: VW Polo verunfallt auf der Autobahn (A) 2 bei Hannover-Bothfeld

Hannover (ots)

Am Dienstagvormittag, 07.07.2026, ist es auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund, nahe der Anschlussstelle Bothfeld, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein silberner VW Polo geriet ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des Fahrzeugs unmittelbar vor dem Unfall geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover befuhr der silberne VW Polo gegen 10:05 Uhr die A2 in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe der Anschlussstelle Bothfeld verlor der 18-jährige Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Der VW Polo geriet ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die Mittelschutzplanke. Sowohl der Fahrer als auch sein 18-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Eine 59-jährige Frau aus dem Landkreis Gifhorn überfuhr mit ihrem VW Caddy Trümmerteile, die infolge des Unfalls auf der Fahrbahn lagen. Sie blieb ebenfalls unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen meldeten sich bereits mehrere Verkehrsteilnehmende, die den VW Polo einige Kilometer vor der Unfallstelle beobachtet hatten. Nach ihren Angaben fiel das Fahrzeug durch eine auffällig zügige und riskante Fahrweise auf.

Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizei nun insbesondere Zeuginnen und Zeugen, die den silbernen VW Polo unmittelbar vor dem Unfall gesehen haben oder Angaben zu dessen Fahrweise machen können. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-8930 entgegen. /pol

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