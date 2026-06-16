Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auseinandersetzung am Pferdemarkt

Südbrookmerland - Radfahrerin verletzt

Aurich - Autos kollidierten

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auseinandersetzung am Pferdemarkt

Die Polizei ist am Montag gegen 17.20 Uhr zu einem größeren Einsatz am Auricher Pferdemarkt ausgerückt. Gemeldet wurde dort eine Schlägerei zwischen 20 bis 30 erwachsenen Personen. Zwei Beteiligte wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trennten die Gruppierungen und fertigten mehrere Strafanzeigen. Ein Baseballschläger wurde sichergestellt und eine Person in Gewahrsam genommen. Hintergrund der Auseinandersetzung waren nach ersten Erkenntnissen innerfamiliäre Streitigkeiten. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Radfahrerin verletzt

In Südbrookmerland kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fahrradfahrerin. Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 57 Jahre alte Opel-Fahrerin von der Ekelser Straße in den Ritzweg und übersah dabei offenbar eine 44-jährige Fahrradfahrerin. Der Opel touchierte das Fahrrad und die Fahrradfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

Aurich - Autos kollidierten

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagabend auf der Großen Mühlenwallstraße in Aurich ereignet. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 21 Uhr auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Esenser Straße unterwegs und befand sich auf der linken Rechtsabbiegerspur. Neben ihm fuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin nach ersten Erkenntnissen plötzlich geradeaus, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich. Im Hoheberger Weg touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 10.20 Uhr und 10.50 Uhr auf einem Schotterparkplatz einen grauen BMW 1er. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

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