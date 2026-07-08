Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Einer von zwei entwendeten Radladern wieder aufgefunden

Hannover (ots)

Einer der beiden von Baustellen in Hannover entwendeten Radlader ist wieder aufgefunden worden. Eine Zeugin entdeckte den grünen Radlader des Herstellers Volvo am Freitag, 03.07.2026, im Bereich der Helmkestraße und informierte die Polizei.

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6295670

Die Suche nach dem zweiten Radlader und die Ermittlungen dauern an. /trim

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