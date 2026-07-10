Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Polizei stellt 206 Geschwindigkeitsverstöße auf der Bundestraße (B) 6 fest

Hannover (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B 6 in Laatzen hat die Polizei am Donnerstag, 09.07.2026, insgesamt 206 Verstöße festgestellt. 20 Fahrzeugführende müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der höchste gemessene Wert lag nach Abzug der Toleranz bei 127 km/h.

Einsatzkräfte des Zentralen Verkehrsdienstes Hannover führten zwischen 15:00 Uhr und 20:15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 6 in Fahrtrichtung Hildesheim durch. Die Messstelle befand sich rund 200 Meter vor dem Bundesstraßenkreuz mit der B 443. In dem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Diese ist durch Verkehrszeichen mit dem Zusatz "Lärmschutz" angeordnet.

Während der rund fünfstündigen Kontrolle stellte die Polizei 206 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die Messung erfolgte ab einer Geschwindigkeit von 95 km/h. 20 Fahrzeuge waren so schnell unterwegs, dass die jeweiligen Fahrzeugführenden mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen müssen.

Den höchsten Wert erreichte ein Pkw-Fahrer mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 127 km/h. Damit überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 57 km/h.

Die Polizei weist darauf hin, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht nur der Verkehrssicherheit, sondern in diesem Bereich auch dem Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner vor Verkehrslärm dienen. Der überwachte Streckenabschnitt ist zudem aufgrund einer langgezogenen Rechtskurve, möglicher Staubildung und des angrenzenden Baumbestands in Bezug auf die Verkehrssicherheit besonders sensibel.

Der Zentrale Verkehrsdienst Hannover wird die Geschwindigkeit in diesem Bereich auch künftig überwachen. Ziel ist es, Verkehrsunfälle zu verhindern, Gefahren für Verkehrsteilnehmende zu reduzieren und die Lärmbelastung für Anwohnerinnen und Anwohner zu verringern. /trim, pol

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