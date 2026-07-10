Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Nordstadt: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Hannover (ots)

Ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Freitag, 10.07.2026, bei einem Unfall in Hannover-Nordstadt leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin bog von der Kopernikusstraße nach rechts in den Weidendamm ab und stieß dabei mit dem Mann zusammen. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung machen, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt fuhr eine 59 Jahre alte Hannoveranerin gegen 09:50 Uhr mit einem schwarzen Kia Rio auf der Kopernikusstraße in Richtung Weidendamm. Rechts neben ihr fuhr ein 72 Jahre alter Hannoveraner mit einem schwarzen Pedelec ebenfalls in Richtung Weidendamm.

An der Kreuzung zur Straße Weidendamm bog die Autofahrerin nach rechts ab. Der Pedelec-Fahrer fuhr geradeaus weiter. Im Kreuzungsbereich stieß der Kia Rio mit dem Pedelec zusammen. Der 72-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Die Beteiligten machten gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben dazu, welche Ampelschaltung vor dem Einfahren in die Kreuzung galt. Das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 zu melden. /ms, pol

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