POL-SBR-BURB: 14-jähriger Vermisster wurde angetroffen

Saarbrücken-Malstatt (ots) - Am 05.06.2026 wurde in Saarbrücken-Malstatt der Brand eines Non-Food-Discounters im Bereich der B 51, Breite Straße, gemeldet. An der Örtlichkeit konnte festgestellt werden, dass aus dem Inneren des Geschäftes schwarzer Rauch aufstieg. Kunden und Angestellte hatten das Geschäft bereits verlassen. Durch die Berufsfeuerwehr Saarbrücken ...

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