Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Saalfeld (ots)

Am Freitagnachmittag informierten Bürger die Polizei über eine männliche Person, welche im Kreisverkehr am Darrtor den Fahrzeugverkehr stoppte. Als sich die Beamten dem amtsbekannten 44-Jährigen näherten, stürmte dieser auf die Beamten zu. Der drohende Angriff konnte abgewehrt und der Mann fixiert werden. Aufgrund einer deutlichen Alkohol- und Drogenintoxikation erfolgte eine Verbringung in die Thüringen Klinik Saalfeld. In der dortigen Notaufnahme eskalierte die Situation erneut. Den Beamten gelang es, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Hierbei wurde jedoch ein Kollege leicht verletzt.

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