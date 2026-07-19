Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pkw überschlägt sich nach Kollision mit geparkten Fahrzeugen - Fahrer flüchtet zu Fuß

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Nissan X-Trail hat am Samstag, 18.07.2026, auf der Vahrenwalder Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der unbekannte Fahrer gegen 21:50 Uhr mit einem Nissan X-Trail die Vahrenwalder Straße aus Richtung Hamburger Allee kommend in Richtung Dragonerstraße. Kurz vor dieser kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und kollidierte mit drei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Nissan und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer befreite sich selbstständig aus dem Fahrzeug und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Mehrere Zeugen beobachteten den flüchtenden Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte er sich bei dem Unfall am linken Arm.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers sowie zur Unfallursache dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /dok, nash

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