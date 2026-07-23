Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 87-jähriger Vermisster aus Scherenbostel wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Der seit der Nacht zu Donnerstag, 23.07.2026, mit Fotos gesuchte 87-jährige Mann aus Scherenbostel (Wedemark) ist wohlbehalten angetroffen worden. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er in die Obhut seiner Angehörigen übergeben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Mellendorf meldete eine Passantin gegen 09:20 Uhr, den Vermissten in Brelingen in der Nähe einer Pferdekoppel gesehen zu haben. Unverzüglich entsandte Einsatzkräfte trafen den Senior vor Ort an.

Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde der 87-Jährige zunächst in einem Rettungswagen versorgt. Anschließend konnte er seinen Angehörigen übergeben werden. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut.

Die ursprüngliche Vermisstenmeldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol

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