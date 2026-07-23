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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 67-Jähriger aus Pflegeheim wohlauf angetroffen

Hannover (ots)

Der seit Montag, 20.07.2026, vermisste 67-jährige Senior aus einem Pflegeheim in der Nähe Lister Meile/Weißekreuzplatz ist wieder da. Eine Zeugin hat den Mann am Donnerstag, 23.07.2026, im Bissendorfer Weg in Langenhagen auf einem Feld sitzend gesehen und die Polizei informiert. Der Senior war augenscheinlich unverletzt und wird von den Einsatzkräften zurück ins Pflegeheim gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 67-Jährigen unterstützt haben.

Die ursprüngliche Meldung samt Foto musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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