Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 79-Jährige aus Godshorn leblos aufgefunden - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Hannover (ots)

Die seit dem 23.06.2026 vermisste 79-jährige Frau aus dem Langenhagener Ortsteil Godshorn ist am Freitag, 31.07.2026, leblos aufgefunden worden.

Ein Zeuge entdeckte den Leichnam der Frau in etwa einem Kilometer Entfernung zu ihrer Seniorenresidenz und alarmierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen dauern weiterhin an.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Fahndung. Die ursprüngliche Suchmeldung sowie das Bild wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /nash

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